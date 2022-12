Chris Metzen, un vétéran de Blizzard, est de retour chez l’éditeur pour travailler sur la licence Warcraft

Depuis deux ans, Blizzard subit une vague de départs importante, avec des personnes qui ont été écartées des équipes suite à des accusations et des vétérans qui partent simplement voir ailleurs suite à tout ce bruit généré autour de l’entreprise. Mais bonne nouvelle pour les fans de World of Warcraft, puisque Chris Metzen, qui a longtemps travaillé pour Blizzard, revient après quelques années d’absence pour travailler à nouveau sur la licence la plus populaire de l’éditeur.

Un retour inattendu chez Blizzard

C’est John Hight, general manager chez Blizzard, qui nous a appris la nouvelle hier. Six ans après son départ après avoir passé 23 ans au sein de l’entreprise et avoir été l’un des architectes des licences de l’éditeur (surtout Warcraft), Chris Metzen annonce son retour aux affaires et sort de sa petite retraite pour revenir en tant que conseiller créatif dans l’équipe en charge de Warcraft.

Il est précisé que dans un premier temps, son travail l’amènera à se pencher sur World of Warcraft, mais que petit à petit, il aidera aussi à étendre la licence sur de nouveaux projets. On ne sait pas encore sur quels projets précisément, mais Blizzard vient en tout cas de récupérer l’un de ses visages les plus connus et les plus influents.