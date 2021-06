Chernobylite : Le jeu fait monter la pression avec une nouvelle bande-annonce

Chernobylite est proche de sa sortie, et cela se ressent. Le jeu ne cesse d’apparaitre dans les divers événements du moment, et après avoir révélé un nouveau trailer lors du Guerilla Collective de la semaine dernière, le titre s’offre une nouvelle vidéo pour l’IGN Summer of Gaming.

Une vidéo qui ferait presque office de trailer de lancement

La tension monte d’un cran dans ce nouveau trailer qui mêle extraits de gameplay à des cinématiques, tandis que notre héros cherche à découvrir les secrets enfouis dans le passé tout en luttant contre des créatures dans une zone évidemment bien hostile.

Chernobylite sortira sur PC, PS4 et Xbox One en juillet, tandis que les versions PS5 et Xbox Series seront disponibles plus tard.