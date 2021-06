Chernobylite présente un nouveau trailer qui donne des détails sur l’histoire

Après avoir précisé qu’il arriverait en juillet, du moins sur certaines plateformes, Chernobylite a profité de la première partie de Guerilla Collective de cette année afin de présenter un tout nouveau trailer, qui nous en dit plus sur son histoire.

Un jeu à l’atmosphère inquiétante

Cette nouvelle vidéo se concentre sur le personnage de Tatyana, tout en nous montrant un jeu toujours aussi mystérieux et à l’ambiance pesante.

Pour rappel, le jeu nous fera incarner Igor, un ancien employé de Tchernobyl qui va retourner sur les lieux 30 ans après la disparition de sa femme, Tatyana. Il va découvrir que le temps n’est plus si linéaire dans cette zone, et va devoir effectuer des choix qui pourrait même changer son passé.

Chernobylite sortira sur PC, PS4 et Xbox One en juillet, tandis que les versions PS5 et Xbox Series seront disponibles plus tard.