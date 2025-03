C’est officiel, le jeu F1 25 sortira le 30 mai 2025, voici la bande-annonce et ses premières nouveautés

Le mode scénarisé de retour

Ne cherchez pas pléthore d’informations ou de gameplay dans cette première bande-annonce, qui est surtout là pour officialiser l’existence d’un F1 25. Cette vidéo met principalement en avant Lewis Hamilton, vedette de ce nouvel épisode (et star de l’édition Iconic), qui nous offre son jeu d’acteur, à découvrir les premières images du jeu, logé au 30 mai prochain.

Cependant, on peut s’attarder sur quelques détails intéressants de cette vidéo : tout d’abord, on a la confirmation que Point de Rupture (Braking Point), le mode scénarisé de la licence, fera bien son retour pour une troisième saison. On peut s’attendre à revoir des visages connus, comme celui d’Aiden Jackson et de Callie Mayer. Si la mise en scène semble toujours présente, on espère que le niveau d’écriture sera moins cliché. « Konnersport se bat désormais pour remporter le championnat alors qu’un événement dramatique va venir semer le chaos au sein de l’écurie » peut-on lire du pitch officiel, avec l’intégration de plusieurs niveaux de difficulté.

Si l’on tend l’oreille, on peut également entendre plusieurs radios de pilote, ce qui confirmerait que cette nouveauté introduite l’année passée ferait bien son retour ici. Mais ce que l’on retient surtout en fin de vidéo, c’est la présence d’un contenu inédit lié au prochain film F1 avec Brad Pitt, qui sortira en juin dans nos salles de cinéma. Il s’agira de chapitres de gameplay inspirés du film qui mettra en scène l’écurie fictive APXGP. A priori, ce contenu serait exclusif à l’édition Iconique (outch), qui contiendrait également des livrées exclusives.

Puis, en s’attardant sur les informations distillées par l’éditeur, on apprend que le mode Mon Écurie aura droit à sa première refonte majeure depuis longtemps, sans pour autant préciser ces changements. Des changements qui seront prochainement détaillés via une série de vidéos publiées dans les semaines à venir. Aucune mention de F1 World, même si l’on se doute qu’il reviendra et on nous évoque « nombreuses options solo et multijoueurs inédites ». L’éventualité des courses inversées est posée sur la table avec l’effet de sortie de stands à Zandvoort aperçu dans le trailer (vers 1:05).

Enfin, dernière information et pas des moindres : le jeu abandonne définitivement l’ancienne génération de console. Si le titre tourne toujours sur le moteur graphique maison de Codemasters (EGO Engine) et ne daigne pas passer sur l’Unreal Engine, F1 25 sortira seulement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Rendez-vous désormais le 30 mai 2025 pour se positionner sur la grille.