Eriksholm: The Stolen Dream, un jeu narratif d’infiltration en vue isométrique, s’annonce sur PC et consoles pour 2025

Une jeune fille à la recherche de son frère

Eriksholm: The Stolen Dream, c’est l’histoire de la disparition d’Herman, un jeune homme résidant à Eriksholm, une ville inspirée par la Scandinavie du XXe siècle. Sa sœur Hanna, inquiète, va donc se mettre à sa recherche. Seulement, la police est également à sa poursuite, et les mystères derrière cette disparition poussent la jeune fille à tout faire pour retrouver son frère avant quiconque.

S’en suit alors une aventure orientée infiltration, avec des mécaniques de stratégie, où il va falloir user de son environnement et de sa tête pour rester hors de vue des gardes. On devrait retrouver alors les ingrédients classiques du genre avec la gestion des ombres, en utilisant le décor pour se mouvoir ainsi que différents outils visant à éteindre les sources de lumière. Il semble aussi possible d’assommer les gardes et de les traîner pour éviter d’éveiller les soupçons.

Hanna ne sera d’ailleurs pas l’unique personnage jouable puisque deux autres protagonistes offriront d’autres possibilités de gameplay propres à eux. De quoi accéder à de nouvelles zones et résoudre des énigmes grâce aux spécificités de chacun. On nous promet par ailleurs une « intrigue captivante » où la famille est au cœur de celle-ci.

Là où le titre concentre aussi ses ambitions, c’est sans aucun doute sur l’aspect graphique. Se voulant réaliste, il est clair qu’il affiche un rendu très propre pour la rétine. En témoigne notamment les jeux de lumière ainsi que la modélisation des personnages et leurs animations faciales, visant un maximum d’authenticité.

Eriksholm: The Stolen Dream est attendu pour 2025 sur PC via Steam et Epic Games Store, PlayStation 5, et enfin Xbox Series.