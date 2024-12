Marvel Rivals est disponible et effectue un démarrage canon sur Steam avec un pic à plus de 444 000 personnes

Le début d’un long marathon

Après quelques mois d’attente et des bêtas qui ont permis d’affiner l’expérience, Marvel Rivals est maintenant disponible. L’engouement autour du hero-shooter tellement grande que tout le monde s’est rué sur le jeu dès l’ouverture des serveurs cette nuit, si bien que le jeu a atteint un pic de connexions en simultané à plus de 440 000 personnes, rien que sur Steam. Ce qui l’a placé en quatrième position des jeux les plus joués sur la plateformes de Valve dans les dernières 24 heures, juste derrière l’éternel trio PUBG, DOTA 2 et Counter-Strike 2.

Et ce ‘est probablement que le début, puisque l’on parle ici des premières heures de jeu, à un horaire où l’Europe dormait encore. Il faudra surtout regarder le pic que peut atteindre le jeu durant son premier week-end d’exploitation, qui est normalement le moment où un jeu est le plus fréquenté. Quoiqu’il en soit, NetEase Games doit se féliciter de ce démarrage, tout en se préparant à entrer dans la période la plus difficile d’un jeu service : son suivi.

Marvel Rivals est disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre FAQ disponible dans notre guide complet.