Carton plein pour Kingdom Come Deliverance II, qui dépasse déjà le million de ventes en 24 heures seulement

Le retour d’Henry était attendu au tournant

C’est dans sans trop s’étonner que l’on apprend que le premier jour de commercialisation de Kingdom Come Deliverance II s’est plutôt bien passé. Et par « plutôt bien », on entend par là que le jeu a réalisé des chiffres très conséquents pour le genre, en dépassant le million de copies vendues en quelques heures seulement étant donné qu’il n’est disponible que depuis hier. Cela comprend en réalité toutes les précommandes validées pour le jeu, qui étaient donc nombreuses.

On pouvait déjà voir les prémices de ce succès en s’intéressant aux performances de Kingdom Come Deliverance II sur Steam, où il s’est positionné en tête des ventes. Il avait atteint un beau pic dans la soirée d’hier, mais il est en train de le battre au moment même où l’on écrit ces lignes, avec plus de 159 400 personnes réunies en même temps dans le jeu, rien que sur la plateforme de Valve. De tels chiffres laissent penser que le titre doublera la mise d’ici peu de temps, surtout avec des avis aussi favorables de la part du public et de la presse.

