Captain Tsubasa: Rise of New Champions lance le coup d’envoi dans son trailer de lancement

Après quelques mois d’attente, Captain Tsubasa: Rise of New Champions va enfin débarquer, pour le plus grand bonheur des fans du manga. Bandai Namco publie un dernier trailer afin de faire monter encore un peu plus l’impatience.

La route vers le sommet

Ce trailer nous offre un très gros récapitulatif du jeu, au cas où vous n’auriez pas déjà vu de vidéo tutorielle sur le titre. De quoi avoir un bref aperçu de toutes les équipes internationales que le Japon mené par Tsubasa va croiser, que l’on a déjà pu voir dans de multiples trailers.