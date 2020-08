Une vidéo tutorielle pour Captain Tsubasa : Rise of New Champions

Bandai Namco et Tamsoft viennent de publier un nouveau trailer pour Captain Tsubasa : Rise of New Champions, une vidéo tutorielle qui va vous apprendre les bases du jeu.

Jouez à la « Olive et Tom »

Si vous êtes fan du célèbre manga Olive et Tom, vous allez totalement vous régaler. Nous vous invitons à regarder notre AG Summer spécial de Captain Tsubasa : Rise of New Champions. Un tuto vient donc d’être publié, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les aficionados du manga vont s’éclater.

Le trailer va vous montrer les bases du jeu, les mécaniques qui feront de vous un as du jeu. Vous voulez profiter pleinement de l’expérience et tout simplement gagner ? Faites des passes de folie, des enchaînements dévastateurs, des tacles dignes des plus grands bouchers de l’histoire du foot ou encore des arrêts stratosphériques.

La vidéo de 8 minutes est commentée via une version PS4 du jeu et l’on apprend que l’on fera une passe courte avec la croix comme tout bon jeu de foot, une longue passe avec la touche rond ou encore que nous aurons la possibilité de changer les tirs en appuyant sur L1. Prêts à vous la jouer à la Olive et Tom ?

Captain Tsubasa : Rise of New Champions sortira le 28 août sur PlayStation 4, Switch et PC.