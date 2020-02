Liste des capacités de Guerre – Darksiders Genesis

Après avoir inauguré la série en tant que personnage principal dans le premier Darksiders, Guerre revient en compagnie de son frère dans Darksiders Genesis. Si vous avez déjà joué au premier opus, les capacités de Guerre ne devraient pas vous être étrangères. Voici comme les débloquer.

Où obtenir les capacités de Guerre ?

En dehors de ces différentes runes d’épées, Guerre est capable d’utiliser trois capacités spéciales en activant un raccourci (L1 + carré, triangle ou rond sur PS4), sans oublier la capacité de synergie.

Geyser de lames

Guerre obtient cette capacité automatiquement dès le début du jeu. Il peut alors planter sa lame au sol pour faire apparaître des lames tout autour de lui. Autant dire qu’il s’agit là d’une des capacités les plus puissantes du jeu, puisqu’elle permet de toucher tout un groupe d’ennemis, en plus de les repousser.

Rage

Cette capacité permet à Guerre de se ruer sur l’adversaire à toute vitesse, en infligeant des dégâts au passage. Elle a l’avantage de ne coûter que la moitié d’une barre de courroux.

Pour débloquer cette capacité, il faut se rendre à la mission 5, et trouver le Maître-chien au nord-ouest de la carte. Après avoir remporté la victoire, rendez-vous au fond de la salle pour voir le coffre qui contient la capacité.

Peau de Pierre

Cette capacité permet à Guerre de revêtir temporairement une armure de pierre (durant 10 secondes), le rendant nettement plus résistant aux attaques physiques.

Pour la trouver, rendez-vous à la mission 8. Après avoir traversé le barrage, vous devrez résoudre une énigme en utilisant la Bombe du Néant et des bombes. Dirigez-vous vers le geyser de bombes, et tournez à gauche, pour atteindre une grande arène où une conversation entre Discorde et Guerre est disponible. Des vagues de monstres vont alors apparaître. Tuez-les tous pour que le coffre contenant la capacité soit dévoilé.

Synergie : Météore ultime

L’aptitude de synergie est différente. Elle se débloque automatiquement après avoir terminé la mission 5. Elle permet de changer de personnage tout en effectuant une attaque à la volée. Pour activer celle de Guerre, il faut donc jouer avec Discorde, et effectuer le changement en appuyant longuement sur L1 + croix (sur PS4). Guerre atterrira sur le terrain en effectuant une énorme frappe au sol, créant alors une onde de choc qui va déstabiliser les ennemis tout autour de lui.

