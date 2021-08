Call of Duty Vanguard dévoile son premier teaser vidéo, la date de sortie en fuite

Activision a visiblement eu envie de prendre tout le monde de court. Alors que l’on pensait que Call of Duty Vanguard ne serait révélé que le 19 août, l’éditeur a décidé de mettre un ligne un premier teaser pour son prochain opus, sans doute pour contrecarrer un peu tous les leaks autour du titre.

Des bêtas en avance chez PlayStation

Activision a donc dévoilé un premier aperçu de Call of Duty Vanguard avec ce premier teaser vidéo, qui a le mérite de nous mettre dans l’ambiance, même s’il ne montre pas grand chose du jeu en lui-même. Pour voir des vraies images de gameplay, il faudra donc attendre l’événement qui aura lieu dans Warzone dès le 19 août à 19h30.

En attendant, les leaks continuent. Pas de chance pour Activision, Gamespot a repéré des détails en provenance de Modern Warzone, qui a pu mettre la main sur plusieurs informations, notamment sur la date de sortie du titre et sur les dates des bêtas. On y apprend donc que Call of Duty Vanguard devrait sortir le 5 novembre prochain, tandis que les bêtas auraient d’abord lieu sur les plateformes PlayStation. Voici le calendrier complet relayé :

Du 27 au 29 août : Un test alpha sur les plateformes PlayStation

Activision n’a rien souhaité confirmer pour le moment, et ceci est encore à prendre avec des pincettes en attendant la confirmation, même s’il y a peu de place pour le doute ici.