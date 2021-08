Une nouvelle fuite indique que Call of Duty Vanguard sera révélé le 19 août dans Warzone

Cela fait des semaines que l’on parle de Call of Duty Vanguard alors que cet opus n’a toujours pas pointé le bout de son nez. Mais cela s’apprête à changer, puisque l’on avait déjà eu certains échos mentionnant un reveal pour cet épisode dès le 19 août, et cela se confirme aujourd’hui avec une fuite du PlayStation Store.

BREAKING NEWS: The official PlayStation Store has updated to reveal Call of Duty: Vanguard will be revealed on August 19th. 1:30 PM EST/18:30 BST. #CoDVanguard pic.twitter.com/6ddYIoCRgn

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 16, 2021