Call of Duty Modern Warfare 2 : Le prochain jeu de la série montre son logo

Comme prévu, Activision et Infinity Ward ont enfin levé le voile sur le prochain épisode de la série Call of Duty. Tom Henderson l’avait indiqué la semaine dernière suite aux changements effectués sur le compte Twitter du studio, et on a pu voir aujourd’hui que l’image du compte avait été modifiée, afin d’afficher le logo du premier épisode, qui sera sans surprise Call of Duty Modern Warfare 2.

Une suite très attendue enfin confirmée

Attention, lorsque l’on parle de Call of Duty Modern Warfare 2, on ne parle pas de l’épisode que tout le monde connaît, qui a même eu droit à un remaster ces dernières années. Il est ici question de la suite de Call of Duty Modern Warfare, l’épisode sorti en 2019.

On a donc aujourd’hui la confirmation que les rumeurs à propos de cet opus étaient vraies, et que Infinity Ward est bien à l’œuvre sur une suite qui devrait s’inspirer de l’un des épisodes cultes de la licence. On découvre aujourd’hui un premier logo pour le jeu, dans la droite lignée de l’épisode sorti en 2019, avec une petite touche de vert en plus, sans doute pour rappeler le Modern Warfare 2 initial.

C’est tout ce que l’on a sur cet épisode pour le moment, mais les semaines à venir devraient être riches en informations.