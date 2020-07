Call Of Duty : Black Ops Cold War en fuite à cause d’un paquet de Doritos

Un paquet de Doritos aurait bien fait fuiter le nom et le logo du prochain Call Of Duty, qui se nommerait donc bien Call Of Duty : Black Ops Cold War, comme Eurogamer le déclarait déjà y a quelques mois. Un tweet mis en ligne par TheGamingRevolution vient appuyer tout cela.

These are the two Doritos Double XP promotional images that I was DM'd earlier from an anonymous source for Call of Duty 2020 Black Ops Cold War. I was too worried about copyright issues to post them earlier but since CharlieIntel shared them I (assume?) they're safe. pic.twitter.com/yvvjH7CvKU

