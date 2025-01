Star Wars va s’inviter dans l’univers de Destiny 2 le temps d’une collaboration

Destiny 2 se met aux couleurs de l’Empire

Rien de mieux qu’une bonne vieille collaboration avec une licence mondialement connue pour attirer un nouveau public ou pour faire plaisir à la communauté déjà active. Bungie est donc allé chercher les droits de la saga Star Wars afin que celle-ci apparaisse dans Destiny 2 via plusieurs objets cosmétiques. Avec ce crossover, il sera possible de trouver trois armures spéciales inspirées par l’Empire (une pour chaque classe de Gardien), sans oublier des emotes et des accessoires comme une mini-Étoile de la Mort, qui rappellent la saga possédée par Disney.

Cette collaboration arrivera en même temps que l’épisode Hérésie (divisé en trois actes), qui sera disponible dès le 4 février prochain dans Destiny 2.

Plus d’informations sur ce nouveau contenu ont été données à l’occasion d’un stream de présentation et d’un billet publié sur le PlayStation Blog, où l’on apprend que nos Gardiens iront explorer le Cuirassé pour y découvrir une nouvelle activité nommée Les Tréfonds. On devra y combattre plusieurs vagues d’ennemis avant qu’un boss apparaisse, et des modificateurs de combat (des « faveurs ») viendront nous aider en chemin.