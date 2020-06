Demon’s Souls : Le premier volet des Souls reviendra sur PlayStation 5

La conférence PlayStation 5 battant son plein, les jeux annoncés sont légion, et parmi eux, un inattendu et pourtant apprécié soft de From Software de la génération précédente. Alors que l’on pouvait s’attendre à l’annonce d’un Bloodborne 2, après la rumeur voulant que le premier aura droit à un remaster prochainement, c’est finalement Demon’s Souls qui a annoncé son grand retour sur PlayStation 5.

Une nouvelle édition du premier Souls

Bien qu’il soit à l’origine de la série très connue et appréciée qu’est Dark Souls, Demon’s Souls est pourtant lentement mais surement tombé dans l’oubli. Il faut dire que le titre n’est sorti que sur PlayStation 3, à l’époque. Mais heureusement, plutôt que de le laisser disparaître, From Software va lui offrir une nouvelle vie, et ce exclusivement sur la prochaine console de Sony.

Peu d’informations ont pour le moment été dévoilées au sujet de cette version, mais nous savons il s’agira d’un remake aux graphismes retravaillés. Le titre reprendra la même aventure que l’original, point par point, mais embarquera du ray tracing et des effets d’ombres améliorés. Il sera par ailleurs proposé aux joueurs de choisir parmi deux modes graphiques : un fidèle à la vision des développeurs, l’autre mettant l’accent sur le frame rate.

Notez que le premier trailer ne propose aucune image de gameplay, mais a tout de même le mérite de mettre parfaitement en valeur cette direction artistique si appréciée, qui a fait le bonheur des joueurs jusque sur Bloodborne.

Demon’s Souls sortira exclusivement sur PlayStation 5, mais ne possède pour le moment aucune date ou période de sortie.