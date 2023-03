Broken Ranks : la grosse mise à jour du système d’équipement arrive bientôt

Après un anniversaire en grande pompe, le MMORPG Broken Ranks poursuit ses mises à jour afin d’améliorer les bases de son jeu tout en apportant du contenu pour les fidèles combattants du royaume de Taern. Les développeurs polonais de White Moon prévoit tout de même d’y aller doucement, notamment pour la refonte majeure des équipements.

Une nouvelle instance en sus

Comme annoncé sur le site officiel, le studio va en effet prendre son temps pour le renouvellement du système d’équipement afin que les joueurs puisse s’adapter au nouveau. Durant la première moitié du mois d’avril, les plus gros changements seront néanmoins appliqués tandis que le reste des fonctionnalités sera introduit progressivement. Voici ce qui va changer globalement : « Un système d’insertion de modificateurs dans les équipements rares avec la capacité de les supprimer, les modifier et les fusionner. Nous ajouterons également un nouveau système pour gagner de la psycho-expérience : dorénavant, vous ferez évoluer les modificateurs, et non plus l’équipement. Cela sera possible car nous transformons les modificateurs en objets distincts appelés « drifs ». Les équipements légendaires auront des emplacements spéciaux pour insérer des drifs – vous pourrez choisir quels drifs mettre dans quel équipement ».

En marge de ce gros changement, le titre va accueillir une nouvelle instance pour les joueurs de haut niveau même si les développeurs gardent le mystère encore entier pour l’instant étant donné qu’il s’agit d’un contenu endgame murement réfléchi. On nous tease tout de même un mini-boss du nom de Hellar que vous pouvez voir en illustration de cette article. Il faudra tout de même résoudre de nombreuses énigmes et vaincre différents ennemis coriaces pour venir à bout de ce nouveau défi.

Broken Ranks est disponible sur PC et bientôt sur mobiles (iOS et Android).