Chronique des Silencieux : Notre interview avec Tom Allibert, directeur créatif de ce point’n click

Dans le cadre de l’AG French Direct, nous avons donc pu nous entretenir avec Tom Allibert, qui s’occupe de ce projet intriguant, afin d’en découvrir davantage sur Chronique des Silencieux.

Une enquête pas comme les autres à mener dans le sud de la France

Tout d’abord, merci pour cette interview ! Pouvez-vous rapidement vous présenter, qui êtes-vous et quel est votre rôle sur le jeu ?

Et merci à vous! Je m’appelle Tom Allibert : je suis le directeur créatif, programmeur, game designer, writer, producer. Et je fais la cuisine le dimanche si on demande gentiment.

Pouvez-vous nous dire depuis quand le projet est en cours ? Où en êtes-vous actuellement dans le développement ?

Le jeu est en pré-production depuis fin 2017 et en production pleine depuis juillet 2022. Nous avons utilisé ce long temps de pré-production pour avancer sur ce qu’on pouvait en interne (écriture, game design & programmation surtout) et optimiser la phase de production pour qu’elle se passe en douceur. Le jeu maintenant s’approche de la fin de production et entrera bientôt en bêta avant de sortir plus tard cette année.

Le jeu s’inscrit dans une France des années 60/70, avec – de ce que nous avons vu – une volonté de coller à la réalité de l’époque. D’où vous est venue cette envie de raconter cette histoire ?

C’est une période charnière : la génération née après la guerre rentre dans la vie active tandis que celle qui l’a connue est encore au pouvoir. La France achève une grande phase de modernisation urbaine et qui, selon le discours de l’époque, veut faire table rase du passé et embrasser la cité de l’an 2000. Les géants de la guerre vont commencer à disparaître dans les pays occidentaux : Churchill (1965), Eisenhower (1969) et puis De Gaulle (1970). Beaucoup d’ingrédients intéressants pour un jeu d’enquête qui explorerait la mémoire et l’histoire.

D’ailleurs, cette histoire se déroulera sur combien d’années ?

Au total l’histoire complète se déroulera sur environ 7 ans.

Le jeu propose un système de résolution d’enquête assez intéressant sur la démo que nous avons pu essayer, pouvez-vous nous en dire plus ?

La promesse que nous essayons de tenir dans les mécaniques de jeu, c’est que le joueur soit lui-même moteur de l’enquête. En tant que joueur je suis souvent frustré dans les jeux d’enquête, soit par le protagoniste qui va réfléchir à haute voix et énumérer la moitié des réponses ou alors par un système de jeu très dirigiste.

Ces frustrations ont nourri la conception des mécaniques d’enquête, qui devraient permettre un maximum au joueur de suivre lui-même ses pistes. Pas de liste de questions qui orientent, pas de journal de quêtes qui donnent la marche à suivre.

Nous avons un système de sujets (les éléments pertinents de l’enquête) qui permet d’accumuler les témoignages de manière naturelle et un système de connexion qui permet de relier n’importe lequel de ces témoignages à un document que l’on aurait trouvé et le contredire ou en induire une information supplémentaire. Et enfin un système d’hypothèses composées des sujets débloqués auparavant mis en relation avec des verbes d’action que l’on débloque au fur et à mesure de l’histoire.

Ces 3 systèmes se nourrissent l’un l’autre et forment un modèle d’enquête « organique » qui culmine dans une confrontation avec le silencieux, où le joueur devra mettre à profit toute sa connaissance du dossier.

Quelles ont été vos inspirations autant bien en termes de jeux vidéo que d’œuvres d’autres médiums ?

L’inspiration la plus visible est bien sûr Tout en haut du monde de Rémi Chayé, pour notre direction artistique. Au niveau du gameplay, nous sommes à la confluence de Papers Please, Ace Attorney, Tangle Towers. Enfin pour le traitement de l’histoire et des personnages, nous nous inspirons du cinéma à papa des années 60/70 bien sûr, autant les comédies dialoguées par Michel Audiard que les films noirs tels que L’Armée des Ombres ou Max et les Ferrailleurs.

On a déjà pu remarquer qu’un travail a été soigné lors de la démo au niveau du sound design ainsi que dans certaines séquences qui ont été doublées. L’époque dans laquelle se déroule le jeu est une période très riche musicalement en France, est-ce que vous allez considérer ajouter au fil de l’aventure cette diversité musicale ?

Bien remarqué! Oui c’est une époque assez bénie pour ce qui est de la diversité d’influences musicales (jazz, début de l’électronique, rock psyché, yéyé, funk, etc.) qui pouvaient se retrouver dans le cinéma grand public (BO de La Folie des Grandeurs par Michel Polnareff par exemple, ou les BO Des Gendarmes de Saint Tropez par Raymond Lefèvre) et bien entendu à la radio avec Serge Gainsbourg et ses emprunts au classique (Dvorak dans Initials B.B., Chopin, etc.). Nous essayons de reproduire cette diversité dans le jeu tout en conservant une ligne directrice autour des personnages principaux et de la narration. C’est un peu un rêve de pouvoir s’essayer à des pastiches de styles très typés dans leurs sonorités.

La suite du projet

Peut-on espérer une sortie sur d’autres consoles en décalé, comme la Switch ?

Oui, mais cela va dépendre de la campagne aussi. En tout cas, nous avons travaillé l’interface pour qu’elle soit confortable d’utilisation sur une multitudes de supports.

Le jeu va partir en financement participatif très prochainement, pouvez-vous nous présenter en quelques mots les objectifs de cette campagne ?

Grâce à la campagne, nous pourrons boucler notre budget de production et les paliers supplémentaires nous permettraient de financer le projet.

Avez-vous une anecdote ou une histoire insolite à raconter ? Quelque chose qui vous a marqué ou une anecdote de développement sur le jeu ?

Je ne sais pas si cela va parler à vos lecteurs, mais tel le vaisseau des Argonautes, nous n’avons plus aucune ligne de code de la première version du jeu que nous avions présentée à notre premier festival en 2018. Le jeu est passé par tellement de métamorphoses que j’ai supprimé récemment un dernier système survivant qui n’avait plus aucune utilité dans la version actuelle.

Un dernier mot pour nos lectrices et lecteurs ?

Toute l’équipe est très fière de faire partie de l’AG French Direct cette année pour défendre la création vidéoludique française et on espère que la découverte de Chronique des Silencieux vous donnera envie d’en savoir plus ! A bientôt sur ActuGaming, Steam et Kickstarter !

Nous remercions Tom Allibert pour son temps et ses réponses. Rappelons que Chronique des Silencieux sortira prochainement sur Steam. N’oubliez pas de wishlister le jeu si vous souhaitez soutenir le projet.