La plateforme KissKissBankBank est partenaire de l’AG French Direct 2023

Pour soutenir les jeux indépendants ensemble

KissKissBankBank, qu’est-ce que c’est ? Vous avez certainement déjà vu ce nom passer et non il ne s’agit pas du film de Shane Black mal orthographié, mais d’une plateforme de financement participatif française. Autrement dit, un partenaire idéal pour l’AG French Direct.

Car si l’on retrouve toutes sortes de projets sur le site, comme des aides pour vos créateurs de contenus préférés, on retrouve également de nombreux jeux indépendants qui disposent d’une campagne de financement pour les aider à voir le bout de leur développement. On peut notamment citer Aka, le fameux jeu avec le panda roux, ou encore The Pioneers : surviving desolation, présentés lors de précédentes éditions de l’AG French Direct.

Mais n’oublions pas non plus que KissKissBankBank est à l’initiative de la Game Cup, un événement organisé en association avec entre autres le Cnam-Enjmin et Jeux Vidéo Magazine, qui est un vrai vivier de talents pour l’industrie française. La Game Cup 4 aura d’ailleurs lieu le 5 octobre prochain, et si vous développez vous-même un jeu, vous avez jusqu’au 11 juin pour déposer votre candidature dans l’espoir d’être sélectionné. N’hésitez pas à consulter le site officiel du concours pour connaître plus de détails sur le planning de cette édition 2023.

Vous l’aurez compris, la synergie avec l’AG French Direct était toute trouvée. C’est pourquoi KissKissBankBank est partenaire de l’événement. N’oubliez pas que l’AG French Direct, ce n’est pas totalement terminé puisqu’il reste encore de nombreuses interviews à venir sur le site.