Bright Memory Infinite illustre ses performances graphiques dans un nouveau trailer 4K

Plusieurs semaines après avoir partagé des séquences de gameplay inédites lors de la conférence Play For All 2021 diffusée durant l’E3 2021 et du Game Charging Night 2021, Bright Memory Infinite se montre à nouveau en cette semaine de Gamescom par l’intermédiaire d’un somptueux trailer 4K.

Lancement toujours attendu d’ici la fin de l’année

Pendant un peu moins de deux minutes, cette vidéo nous propose de comparer le rendu visuel du FPS en cours de développement avec et sans ray-tracing sans oublier d’y inclure quelques phases de gameplay explosives. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat donne toujours très envie.

Développé par FYQD-Studio et édité par PLAYISM, Bright Memory Infinite est attendu d’ici la fin de l’année sur PC et Xbox Series X|S. Il sortira également plus tard, à une date encore indéterminée, sur PlayStation 5.