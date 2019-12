La révolution industrielle fait rage en Angleterre, saurez-vous tirer votre épingle du jeu ? Aujourd’hui dans Le Meuble à Jeux nous allons vous emmener à la fin du XVIIIe siècle dans la région du Nord-Ouest de l’Angleterre avec Brass Lancashire. Edité par Funforge, le titre fait partie d’une duologie de l’auteur Martin Wallace avec sa suite, Birmingham.

A l’occasion de cette chronique, nous avons joué à Brass Lancashire dans des configurations de deux à quatre joueurs. Il faut d’ailleurs savoir que l’édition propose un plateau au verso issu de la communauté ayant pensé et repensé une version deux joueurs pour le jeu. Une bonne initiative que de l’avoir ajouté directement dans la boîte ! De notre côté, c’est véritablement à 4 que nous avons préféré joué, que ce soit par l’interaction omniprésente que nous avons eu.

En route pour la conquête du charbon !

Brass Lancashire est un jeu de développement pour deux à quatre joueurs dans lequel vous allez incarner un des grands noms de la révolution industrielle anglaise. Votre but : étendre votre empire de production sur l’ensemble du territoire. Pour cela le jeu se divise en manches durant lesquelles, à votre tour de jeu, vous allez pouvoir réaliser deux actions parmi celles proposées.

Chaque action vous coûtera une carte qui sera pour certaines actions comme la pose de bâtiments la carte correspondant à la ville, ou une carte au choix pour d’autres actions comme la demande de prêt ou la construction d’une route. Il vous sera ainsi possible de construire ports et fabriques de fer mais par contre, si une construction nécessite une ressource autre que l’argent, il faudra que votre future construction soit reliée à votre usine ou à un marché.

Le jeu se divise en 2 rounds, correspondant au moyen de déplacement : fluvial et ferroviaire. Chaque round se déroulera jusqu’à épuisement de l’ensemble des cartes.

Les actions possibles dans Brass Lancashire

Construction : Placez l’une de vos tuiles Industrie sur le plateau central en payant le coût en or et en ressources.

Placez l’une de vos tuiles Industrie sur le plateau central en payant le coût en or et en ressources. Réseau : Étendez votre réseau de canaux ou de chemins de fer en les plaçant sur le plateau central.

Étendez votre réseau de canaux ou de chemins de fer en les plaçant sur le plateau central. Développement : Accédez aux tuiles Industrie de niveau supérieur en retirant des tuiles Industrie (de niveau inférieur) de votre plateau.

Accédez aux tuiles Industrie de niveau supérieur en retirant des tuiles Industrie (de niveau inférieur) de votre plateau. Vente : Retournez une Filatures de coton déjà construite via le Marché extérieur ou un Port (en retournant également une tuile Port).

Retournez une Filatures de coton déjà construite via le Marché extérieur ou un Port (en retournant également une tuile Port). Emprunt : Prenez au choix 10 £ / 20 £ ou 30 £, et reculez votre marqueur de Revenu de 1 / 2 / 3 Niveaux de revenu.

Prenez au choix 10 £ / 20 £ ou 30 £, et reculez votre marqueur de Revenu de 1 / 2 / 3 Niveaux de revenu. Passer son tour.

De la bonne utilisation de vos ressources

Ce qui plaît dans Brass Lancashire, c’est la simplicité de la routine de jeu. On joue nos deux actions, on réfléchit ensuite à nos prochains tours, on improvise si nos concurrents ont joué là où on le voulait… Le principe de l’obtention de richesse par l’épuisement des ressources d’une usine est très efficace car on va tenter de forcer nos adversaires à utiliser notre charbon ou notre fer.

Tout roule au final très bien dans ce jeu puisant de façon très logique, permettant tout de même de nombreuses stratégies ! Vous pouvez par exemple créer un cercle où vous forcez votre adversaire à acheter des ressources en construisant des mines tout autour de lui, forçant donc à un cercle vertueux pour vous. Ceci n’est qu’un exemple parmi tant d’autres stratégies, et il sera possible de jouer autant chacun de notre côté tout comme en interaction constante.

Le point de discorde entre vous et vous-même, ce sera toute la partie terrain personnel. Avancez assez pour débloquer des bâtiments de niveaux de plus en plus élevés, tout en ne sacrifiant pas trop d’actions qui pourront vous coûter telle ou telle possibilité de progression sur le terrain central. Tout un équilibre à avoir !

Pour qui s’adresse Brass Lancashire ?

Brass Lancashire est un jeu de stratégie qui, s’il peut paraître abrupt lors du déploiement des règles et du matériel, se joue au final très bien et « coule de source ». Bien entendu, on pourra par contre vous le conseiller si vous avez déjà quelques armes dans le jeu de société « stratégique » mais il pourra clairement devenir un petit incontournable de votre ludothèque si vous aimez le genre.

Brass Lancashire est un jeu qui pourra déjà vous séduire par la thématique plutôt originale ! Les illustrations et le matériel sont d’ailleurs une belle réussite nous plongeant immédiatement dans l’époque. Le jeu est de plus très rejouable et on prend vraiment plaisir à tenter de nouvelles stratégies à chaque fois.

Brass Lancashire est un jeu méritant sa réputation : un excellent jeu de développement où l’interaction est omniprésente et où chaque partie sera au final variée. Un vrai incontournable du genre !