Borderlands 3 : la campagne Krieg le Sadique le 10 septembre

Borderlands 3 vient de dévoiler l’ultime campagne DLC de son Season Pass, un contenu supplémentaire dédié, comme prévu, à Krieg le Sadique qui était lui-même un DLC de Borderlands 2.

Borderlands 3 sans la subtilité

Krieg le Sadique et l’Incroyable Butin de Pordel sortira le 10 septembre. Ici, la scientifique Patricia Tannis a découvert la raison de la folie des Sadiques. Il s’agit d’un endroit, le Valhallarche qui rend fou quiconque s’y aventure. Krieg n’est pas contre aider les héros mais la communication est toujours compliquée avec les sadiques. Pour savoir comment explorer le lieu sans danger, Tannis va envoyer les Chasseurs de l’Arche dans l’esprit de l’ancien perso jouable.

Dans cet endroit assez particulier, vous pourrez faire équipe avec les deux personnalités de Krieg, le bandit enragé et son soi du passé avant la folie. Vous y rencontrerez aussi les personnages de la série mais tels qu’ils sont vus par Krieg, donc des versions très différentes de la réalité. Le trailer tease déjà Lilith, Brick et même Maya qui devrait avoir un rôle plus important puisque Krieg en est amoureux.

Forcément, présenté comme cela, ce DLC a de forts relents de Tiny Tina et la Forteresse du Dragon, la mythique campagne supplémentaire de Borderlands 2 où Tiny Tina s’amusait à imaginer un monde fantasy peuplé avec ses amis. Et avec Krieg, cela devrait être encore plus étrange et violent que Tina (mais pas de beaucoup car la barre est déjà très haute).

Mais la mise à jour du 10 septembre apportera également un bonus pour tous les joueurs de Borderlands 3, l’augmentation du niveau maximum. Avec une nouvelle limite à 65, on pourra donc avoir 5 points de compétences supplémentaires pour rendre nos personnages encore plus surpuissants. L’équipe de Gearbox prévient qu’elle ne prévoit pas d’autre augmentation pour l’instant.

Borderlands 3 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia. Vous pouvez consulter notre critique du jeu, ainsi que des campagnes DLC du Beau Jackpot, du Mariage d’Hammerlock et de la Prime Sanglante.