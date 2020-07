Borderlands 3 : notre avis sur le DLC Une Prime Sanglante

Borderlands 3 revient avec sa troisième campagne DLC, Une Prime Sanglante, qui s’inspire cette fois-ci de l’ambiance Western. Après le Casse du Beau Jackpot et Flingues, Amour et Tentacules qui étaient loin d’être indispensables, on va voir si Gearbox commence enfin à faire des efforts pour le contenu d’un Season Pass vendu tout de même 50 euros.

Il faut malheureusement signaler pour l’instant l’absence de voix françaises. Les sous-titres traduits sont bien présents mais la pandémie fait qu’il faudra attendre une mise à jour à une date ultérieure pour profiter des doublages francophones.

« C’est un weebstern » (Pilou, 2020)

On respecte le principe des campagnes additionnelles de ce Borderlands 3 avec une planète inédite à chaque DLC. Et cette fois-ci, on visite Géhenna qui mélange Far West et Japon féodal. Un combo qui marche étrangement bien et qui permet d’avoir certains des décors les plus intéressants de ce Season Pass. En revanche, comme il s’agit aussi d’une planète ruinée par la surexploitation d’une entreprise, il y a également un gros côté Pandore.

La petite ville de Vestige abrite des restes d’expériences ou trouvailles de la Grande Firme qui ne devraient pas tomber entre n’importe quelles mains. Comme celles du terrible gang des Diables Sauvages par exemple. C’est pour cela que le shériff de Vestige a mis une prime sur ces bandits, prime que nos quatre Chasseurs de l’Arche comptent bien récupérer. On ne revient toujours pas au niveau d’écriture de Borderlands 2 mais elle est heureusement moins plombante.

Parmi les nouveaux personnages, on retient surtout Rose et Juno et le mystérieux narrateur. Et pour les anciens, c’est très simple, il n’y a absolument aucune tête connue dans cette campagne. Que ce soit dans ceux qui manquent encore et toujours à l’appel, mais aussi dans le casting du jeu de base. Mais l’aventure totalement à part n’est finalement pas si dérangeante après des campagnes centrées sur Jack, Gaige et avant l’heure de gloire de Krieg.

Les DLC, comme les AAA, gagnent à être plus courts

En pleine période de débat sur la longueur des jeux, Une Prime Sanglante vient parfaitement illustrer la thèse qu’il faut privilégier la qualité à la quantité. Il s’agit clairement de la campagne additionnelle la plus courte de Borderlands 3. Mais ce n’est absolument pas un problème ici. Avant, on avait l’impression qu’on nous proposait assez de contenu générique pour faire passer la pilule du prix (15 euros la campagne seule, 50 euros le Season Pass).

Sur Géhenna, les choses changent enfin avec des nouveautés de gameplay. On dit bonjour au Jetbeat, nouveau véhicule et animal cyborg qui fonctionne comme une motojet pour simuler le cheval du cowboy. Le level-design est un peu plus intéressant grâce à la présence de propulseurs pour faire des sauts gigantesques. Il y a également d’étranges roches qui quand elles sont frappées se projettent tout droit pour exploser ennemis ou obstacles.

Autre nouvelle mécanique, les plantes à spores têtes chercheuses qui font que les ennemis atteints se battent à vos côtés. On regrette presque de ne pas pouvoir utiliser ça plus longtemps ou les avoir dans le jeu de base. Mention spéciale au boss final de ce DLC, qui contrairement à ses prédécesseurs sera un peu mémorable (le personnage, comme le combat lui-même).

Les choses s’améliorent nettement pour Borderlands 3 et son Season Pass. Après deux campagnes qui semblaient juste être faites pour ne pas s’attirer la colère des premiers acheteurs, Gearbox semble enfin faire des efforts avec Une Prime Sanglante. Plus courte, mais plus intense, l’expérience s’avère sympathique et donne bon espoir pour l’ultime campagne qui doit tout de même viser un miracle si elle veut convaincre les joueurs de payer une éventuelle saison 2 au même tarif.