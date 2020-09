Où acheter Super Mario 3D All-Stars au meilleur prix ?

Pour les 35 ans de Super Mario, Nintendo a décidé de sortir plusieurs jeux qui mettent en valeur notre héros moustachu. Un Mario Kart en réalité augmentée ou encore un remaster de Super Mario 3D World. Mais l’annonce qui a fait le plus parler d’elle : c’est Super Mario 3D All-Stars. Déjà, parce qu’il compile trois légendaires titres. Mais aussi parce qu’il ne sera vendu que sur une période limitée.

Où trouver Super Mario 3D All-Stars à la vente ?

 

La question de savoir où trouver le jeu est donc tout à fait légitime. Déjà parce qu’il est victime de son succès (il est déjà le second jeu le plus vendu de l’année sur Amazon après Animal Crossing), mais aussi parce qu’il ne sera théoriquement plus en vente après le 31 mars 2021, même en numérique. Si vous souhaitez savoir où acheter Super Mario 3D All-Stars, vous êtes donc au bon endroit.

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan pour savoir où trouver Super Mario 3D All-Stars au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que celui-ci est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article).

A l’heure où cet article est publié, c’est Amazon qui proposait le tarif le plus intéressant à 49.99€. Néanmoins, victime de son succès, les stocks semblent écoulés sur ce dernier et il faudra se tourner vers la Fnac, Boulanger ou Rakuten, à 54.99€ ou du côté de Micromania, à 59.99€. Pour l’instant, le jeu est encore disponible à l’achat.

Peut-on trouver Super Mario 3D All-Stars après le 31 mars 2021 ?

Difficile de vous répondre. Tout comme Super Mario Bros 35, le battle royale à la Tetris 99 (qui sortira le 1er octobre), le jeu ne sera plus disponible après le 31 mars 2021. En tout cas, c’est ce qui a été annoncé officiellement. Il sera donc retiré de la vente sur le Nintendo eShop, rendant impossible l’achat en version numérique. Quant à la production des versions physiques, elle est censée s’arrêter également à cette date.

On ne peut donc pas s’avancer sur la disponibilité de la compilation après le 31 mars 2021. Il est possible que certains revendeurs gardent du stock pour les écouler régulièrement. Nintendo pourrait également réapprovisionner juste avant cette date butoir. Mais quoiqu’il en soit, si vous voulez absolument craquer sur Super Mario 3D All-Stars, ne tardez pas trop, et évitez de prendre sur des sites de revente où les spéculateurs n’hésitent pas à ne vendre à prix d’or.

Si la technique marketing du constructeur est quelque peu forte, c’est surtout le manque de transparence de Nintendo que l’on regrette ici. Difficile de savoir les finalités de cette pratique commerciale agressive et de savoir à quel niveau de rareté se trouve le jeu, dans sa version physique en tout cas. Un procédé qui rappelle le lancement des premières figurines amiibo.

Quoiqu’il en soit, sachez que Super Mario 3D All-Stars sera disponible sur Nintendo Switch ce 18 septembre 2020. La compilation regroupe Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy.