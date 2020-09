Super Mario Bros 35 met le plombier au Battle Royale

Super Mario Bros 35 était probablement l’annonce la plus étrange du Direct consacré aux 35 ans de Super Mario Bros qui ne manquait pourtant pas d’annonces étonnantes (on pense à vous le Game & Watch et Mario Kart Live). Il s’agit d’un Battle Royale à la façon de Tetris 99.

A défaut d’un skin Mario dans Fortnite…

Non, il n’y aura pas 35 Mario en train de se battre pour obtenir fleurs de feu ou des super feuilles. Comme Tetris 99, on fait sa partie de Super Mario Bros en même temps que d’autres joueurs et on peut choisir une stratégie avec le stick droit pour savoir à qui l’on enverra des ennemis. Et le vainqueur sera évidemment le dernier Mario en course.

Comme son inspiration, Super Mario Bros 35 sera un jeu dématérialisé, réservé aux abonnés du Nintendo Switch Online. Mais attention, il s’agit d’un petit cadeau temporaire puisque le titre ne sera jouable que du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 après quoi les serveurs fermeront. Vu la courte durée du service, on imagine qu’il n’y aura pas ou peu de microtransactions ou de mises à jour.

Super Mario Bros 35 sera donc disponible sur Switch du du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021.