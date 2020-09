Super Mario 64, Mario Sunshine et Mario Galaxy réunis sur Switch dans la compilation Super Mario 3D All Stars

Histoire de fêter en bonne et due forme les 35 ans de Mario, Nintendo a surpris son monde cet après-midi en diffusant un Nintendo Direct exclusivement consacré à sa mascotte. Parmi les annonces importantes, on retiendra surtout que Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy arrivent tous les trois sur Switch, comme on pouvait s’y attendre suite à de nombreuses rumeurs.

Les jeux Mario 3D à l’honneur

La meilleure surprise là-dedans est que ces trois titres débarqueront sur Switch dans une seule et même compilation, intitulée Super Mario 3D All Stars.

Parmi les nouveautés de cette version, on retrouvera bien entendu une résolution plus élevée pour chaque jeu, mais aussi le format 16/9 pour plus de confort. Les contrôles ont été revus pour profiter des Joy-Con, notamment pour Mario Galaxy, et cette compilation embarquera l’OST complète des trois jeux.

Afin de ne pas vous faire languir très longtemps, Nintendo annonce que ce Super Mario 3D All Stars sera disponible le 18 septembre prochain, soit dans deux petites semaines.