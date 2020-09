Super Mario 3D All-Stars est déjà le deuxième jeu le plus vendu de l’année sur Amazon

Même pas encore sorti, mais déjà sur le podium. Super Mario 3D All-Stars a surpris son monde la semaine dernière en réunissant trois des opus préférés des joueurs, qui se sont visiblement empressé de réserver leur exemplaire avant la sortie du jeu.

Un succès avant même la sortie

Alors qu’il n’est prévu que pour le 18 septembre, le titre est désormais le deuxième jeu le plus vendu (si les précommandes tiennent bien entendu) chez Amazon, après Animal Crossing : New Horizons, que l’on peut difficilement rattraper aujourd’hui.

Le succès est donc déjà assuré pour Nintendo, qui en fera probablement son hit des fêtes de fin d’années en compagnie de Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau et Mario Kart Live Home Circuit. Le fait que le jeu soit en édition limitée et qu’il ne sera plus commercialisé après le 31 mars 2020, pour une raison que l’on ignore toujours, doit lui aussi peser beaucoup dans ce résultat. Si vous n’avez toujours pas réservé votre exemplaire, voici où vous le procurer :

Super Mario 3D All-Stars sortira le 18 septembre en exclusivité sur Switch.