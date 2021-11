Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante, où les trouver au meilleur prix ?

Tandis que l’on attend de la nouveauté chez Game Freak avec Légendes Pokémon : Arceus pour le mois de janvier prochain, le studio ILCA nous offre un remake de Pokémon Diamant et Perle pour nous faire patienter. Proche des opus Let’s Go, ces nouvelles versions offrent un nouveau look à ces deux aventures, tout en ajoutant quelques nouveautés qui devraient faire plaisir aux fans. Voici où trouver Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante au meilleur prix.

Où trouver Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante à la vente ?

  Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir oùPokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante est au meilleur prix.

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sortiront le 19 novembre prochain exclusivement sur Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.