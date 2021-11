Test Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante – Un remake facile mais satisfaisant

Avec Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, Game Freak n’en est pas à son coup d’essai en matière de remake puisque l’on avait déjà eu les Pokémon Rouge feu et Vert feuille ou encore les Pokémon Rubis Omega et Saphir Alpha. Précisons tout de même qu’ici, c’est le studio ILCA qui s’est chargé du travail de refonte. Il s’agit donc ne pas prendre trop de risque en remettant au goût du jour des jeux qui ont déjà fait leurs preuves, comme c’est le cas ici.

Conditions de test : Nous avons joué à la version Perle Scintillante sur Switch OLED (principalement en portable) en terminant la ligue et une partie du contenu endgame. Etant donné que nous avons eu le jeu en avance, les serveurs en ligne n’étaient pas disponibles. Nous n’avons donc pas pu essayer les fonctionnalités en ligne. Nous mettrons le test à jour lorsque ce sera le cas.

Le diamant plus solide que l’épée ?

Après Pokémon Epée et Bouclier, cela fait du bien de revenir à quelque chose de plus classique. A voir si cela se confirme avec Pokémon Arceus, mais on ne peut pas dire que Game Freak ait vraiment réussi la transition en 3D sur Switch. Avec ce retour aux sources, c’est d’abord un regard vers le passé, où l’on avait une formule très bien rodée que l’on a plaisir à découvrir ou redécouvrir. Car ces deux versions ont d’abord subi un petit coup de jeune depuis les opus originaux sur DS, un peu à l’image de Let’s Go. On aimera ou non l’aspect Chibi de l’ensemble, mais force est de constater qu’il profite d’un joli lifting lui donnant plus de corps et de couleurs. Sans oublier les modèles de Pokémon et les animations.

On est évidemment émerveillé lorsque l’on fait la comparaison avec l’ancien, toutefois, on reste sur quelque chose d’assez classique, sans plus, pour les standards actuels de la Switch. On note aucune différence notable entre le mode portable et le mode docké (si ce n’est un léger aliasing sur ce dernier), mais on préfèrera la première utilisation afin d’avoir un rendu plus authentique, et pour profiter des rares fonctionnalités tactiles. Il faut dire que Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ne font que polir des pierres qui ont déjà bien brillé en leur temps.

L’aventure principale reste concrètement la même. On retrouve évidemment ce parcours initiatique à Sinnoh où l’on doit combattre pour devenir le meilleur dresseur, remplir son Pokédex et mettre fin à une menace impliquant des Pokémon Légendaires et la Team Galaxie. Une formule qui a néanmoins un peu mal vieillie compte tenu des progrès de la narration au fil des opus suivants, qui développent mieux l’intrigue et les personnages.

Par exemple, on imagine que les « probables » remakes de Pokémon Noir et Blanc (ne soyons pas dupes, cela arrivera un jour ou l’autre) auront sans doute bien plus d’impact à ce niveau-là. On s’éloigne tout de même de côté trop léger et enfantin de Pokémon Let’s Go pour une aventure plus riche en contenu. Cependant, on y retrouve tout de même quelques faiblesses.

Un mode difficile pour Pokémon ?

Quelques travers de Pokémon Let’s Go, même si celui-ci se destinait à un public plus jeune, reviennent ici pour simplifier d’avantage un périple pourtant équilibré au départ. On salue évidemment les modifications de confort comme les Capacités Secrètes intégrées directement à la Pokémontre (un outil rempli d’application diverses) afin d’éviter les mules à CS ou bien d’occuper un emplacement d’attaque, malgré tout, il n’y avait pas besoin de rendre le jeu d’une facilité déconcertante. A l’heure où les débats sur la difficulté reviennent souvent sur la table pour les Souls, il peut être aussi bon de s’interroger sur le problème inverse.

Tel un Raichu, vous allez surfer sur le jeu grâce à un système d’EXP partagé d’office avec toute votre équipe (même lors d’une capture) qui va mettre rapidement 10 niveaux d’avance à une grande partie de vos adversaires. Et ce, sans même « farmer » à outrance ou combattre absolument tous les dresseurs le long du chemin. On ajoute à cela le système d’amitié à la Let’s Go qui va déclencher aléatoirement des avantages durant un combat comme des coups critiques ou des esquives d’attaques. Cela se traduit en plus par un surplus d’animations qui nous font perdre un temps considérable avec des cœurs qui apparaissent ou des petits sautillements à chaque début de tour. Cela n’a l’air de rien comme ça, mais croyez-nous qu’à la longue, ça se ressent.

Heureusement, la partie endgame se révèle plus satisfaisante à ce niveau-là avec notamment la Tour combat, qui pourra satisfaire votre soif d’affrontements plus corsés. En parlant juste de choses présentes dans le jeu de base, ILCA a su rendre plus attractifs les innovations d’antan de ces versions Perle et Diamant. Les amateurs de style auront le plaisir de décorer leurs Pokéball avec différents sceaux qu’ils pourront assigner afin d’appeler un Pokémon de la plus classe des façons en combat. Dans la même lignée, les concours Pokémon donneront une activité supplémentaire et radicalement différente du reste, et où l’on doit cultiver de nouvelles caractéristiques pour notre Pokémon afin qu’il puisse briller dans ces compétitions.

Les nouveautés

Heureusement, même si tout ça offre une base très satisfaisante, il n’y a pas que du recyclage au programme. On remarque des ajouts mineurs et d’autres plus importants qui viendront enrichir votre parcours dans Sinnoh. Il vous sera ainsi possible de personnaliser votre look comme les récents opus ou encore de choisir un Pokémon qui pourra sortir de sa Pokéball pour vous accompagner. Cependant, la fonctionnalité mérite une petite mise à jour puisque le Pokémon peut nous bloquer ou nous gêner lorsque l’on se déplace.

Parlons maintenant des Grands Souterrains. Bien que qu’ils étaient déjà présents dans les jeux sur DS, nous avons droit ici à une refonte non négligeable qui va rendre le parcours plus intéressant avec des zones spéciales avec des biomes distincts où l’on pourra capturer des Pokémon (parfois rares d’ailleurs) visibles physiquement. En outre, les galeries vous donneront toujours la possibilité de faire de l’excavation pour trouver différents objets ou bien de créer votre base puis de la décorer selon vos envies. L’outil vous est donné assez tôt dans l’aventure, ce qui nous laisse le choix de casser un peu avec la routine pour dénicher de nouveaux monstres de poche.

Le parc Rugosa, présenté récemment par Nintendo, sera d’ailleurs un lieu de choix pour les amateurs de Pokémon Légendaires du passé. Cela donne à Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante une solide durée de vie avec 40 heures environ pour terminer l’aventure jusqu’à la ligue, en y allant tranquillement, et bien plus encore avec le contenu endgame qui est sans doute l’un des plus riches de la série. Et on ne parle pas de ceux qui voudront compléter le pokedex entièrement ou partir à la chasse aux Pokémon « Shiny ».