Bayonetta 3, où le trouver au meilleur prix ?

Après de longues années d’absence, la sorcière la plus célèbre du jeu vidéo est de retour dans Bayonetta 3. Malgré le fait que cet épisode ait été marqué par plusieurs polémiques avant son lancement, les fans de la licence devraient être ravis de retrouver Bayonetta et sa clique, d’autant plus que ce troisième opus est particulièrement réussi, du moins selon nous, comme nous l’avons expliqué dans notre test. Si le jeu vous intéresse, voici où trouver Bayonetta 3 au meilleur prix.

Où acheter Bayonetta 3 au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus et d’autres ci-dessous, qui vous permettent de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Bayonetta 3 est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Une édition collector est aussi disponible à l’achat même si les stocks font régulièrement le yo-yo, comme toutes les autres éditions collectors de jeux Nintendo. N’hésitez pas à consulter régulièrement les liens présents ici pour voir si cette édition est de retour à la vente.

Bayonetta 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch depuis aujourd’hui.