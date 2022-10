Bayonetta 3 : Hellena Taylor confirme qu’elle a reçu une offre plus élevée que ce qu’elle a indiqué en premier lieu

Plus les jours avancent, plus on en apprend sur l’affaire polémique concernant le doublage anglophone de Bayonetta 3. Après avoir lancé toute cette histoire, Hellena Taylor, l’ancienne comédienne de doublage de Bayonetta a tenté de contredire toutes les enquêtes déclarant que PlatinumGames avait proposé bien plus que 4 000 dollars pour qu’elle reprenne son rôle dans le troisième épisode. Maintenant, sa version change quelque peu, tout en essayant de justifier certains points.

It has come to my attention that some people are calling me a liar and golddigger. I feel the need to defend myself and my reputation in the industry. See thread #PlatinumGames #Nintendo #Bayonetta #Bayonetta3 #Bayonutters #Boycott #NintendoEurope #NintendoAmerica #NintendoJapan

