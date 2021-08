Bomb Rush Cyberfunk fera aussi des graffitis sur Switch en 2022

L’Indie World de ce 11 août a permis d’annoncer de nombreuses versions Switch pour des jeux déjà connus. C’est le cas de Bomb Rush Cyberfunk, le successeur spirituel à Jet Set Radio, qui a confirmé le développement d’une version Nintendo pour l’année prochaine. L’occasion de (re)faire les présentations.

Jet Set, aussi sur Switch ?

Rien de bien nouveau lors de ce segment consacré à Bomb Rush Cyberfunk, mais il a au moins eu le mérite d’annoncer une version Switch. Le jeu, qui avait été récemment repoussé à 2022, aura donc droit à une mouture Nintendo en plus de la version PC précédemment annoncée.

Pour rappel, il s’agit d’un jeu d’aventure et de plateforme qui s’inspire très largement de Jet Set Radio. Pour cause, Hideki Naganuma, le compositeur de la série de SEGA, s’occupera de la bande-son. La direction artistique et les couleurs rappellent également très fortement l’iconique titre sorti au début des années 2000.

Bomb Rush Cyberfunk sortira en 2022 sur PC et Nintendo Switch puis plus tard sur d’autres supports. Découvrez la nouvelle bande-annonce diffusée lors de l’Indie World un peu plus tard.