Black Myth Wukong passe à l’Unreal Engine 5 et montre 12 minutes de gameplay impressionnantes

Les jeux AAA chinois ne cessent de faire parler d’eux en ce moment. Après Faith of Danschant: Hereafter, c’est au tour de Black Myth Wukong de faire son retour, six mois après sa dernière présentation. Le titre de Game Science a aujourd’hui droit à une nouvelle vidéo des plus impressionnantes.

Le passage à l’Unreal Engine 5 illustré en vidéo

Cette vidéo de gameplay, qui compile véritables extraits à des morceaux plus montés façon trailer, nous offre un nouvel aperçu du jeu qui est désormais passé sous le moteur Unreal Engine 5, afin d’en mettre encore plus plein la vue. Il utilisera aussi la technologie Nvidia DLSS pour afficher un rendu plus propre en mouvement.

Le résultat est assez spectaculaire, avec un rendu de la neige stupéfiant, et une mise en scène qui est toujours aussi spectaculaire, notamment lors du combat contre le dragon. On y découvre un nouveau biome et tout plein de boss pour ce jeu d’action, avec une ambiance très prenante.

Black Myth Wukong n’a pas encore de date de sortie, ni même de plateformes confirmées en dehors du PC, même si on nous précise bien qu’il sortira sur consoles.