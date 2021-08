Faith of Danschant: Hereafter, un action-RPG chinois, est annoncé sur PC et consoles avec du gameplay

Depuis quelques années, les studios chinois commencent à peu à peu se faire connaître du public occidental, avec des productions populaires comme Genshin Impact et des jeux ambitieux comme Black Myth Wukong. Faith of Danschant n’avait pas vraiment réussi à obtenir les faveurs du public lors de sa sortie en 2017, mais sa suite, Faith of Danschant: Hereafter, devrait faire un peu plus de bruit.

12 minutes de gameplay pour cet Action-RPG

Plus orienté vers l’action que le premier épisode, le titre nous proposera également un père cherchant à protéger sa fille de nombreuses menaces. On peut ici y voir 12 minutes de gameplay grâce à IGN, avec un doublage anglais déjà assuré et pas mal de combats à se mettre sous la dent.

Le jeu se présente sous la forme d’un Action-RPG dynamique, avec des affrontements basés sur les contres et les arts martiaux chinois, mais aussi sur l’utilisation du décor. Le tout manque encore un peu d’impact, mais démontre d’une mise en scène soignée avec un impressionnant combat de boss, et de jolis décors mis en valeur par l’utilisation du ray-tracing et de la technologie DLSS.

Faith of Danschant: Hereafter sortira sur PC et consoles (sans plus de précision), à une date encore inconnue.