Black Myth: Wukong présente un nouveau trailer de gameplay bourré d’action

Lors de son premier trailer, Black Myth: Wukong avait impressionné, notamment grâce à sa plastique irréprochable et à ses séquences d’action nerveuses. Le titre profite aujourd’hui du Nouvel An chinois afin de montrer un peu plus de gameplay, toujours en mettant en avant les combats du jeu.

De la baston pour la nouvelle année

Cette vidéo nous permet tout d’abord d’admirer de nouveaux décors, qui changent un peu de ce que l’on avait pu voir dans le précédent trailer.

Il est à noter que les séquences que l’on peut voir ne seront peut-être pas exactement les mêmes dans le jeu final, puisque ce trailer a été créé spécialement pour célébrer la nouvelle année, et n’est donc pas forcément représentatif de ce qu’il se passera dans l’histoire du jeu.

Reste que les scènes d’action restent toujours impressionnantes, avec quelques soucis de framerate ce que l’on excusera pour un jeu en développement.

Black Myth: Wukong devrait sortir sur PC et sur consoles (les plateformes ne sont pas précisées).