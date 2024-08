Black Myth: Wukong est devenu un véritable phénomène, particulièrement en Chine, où le jeu de Game Science dépasse les attentes. D’après le consultant spécialisé dans le marché du jeu vidéo chinois, Daniel Camilo, la PS5 se vend extrêmement bien en Chine, au point de provoquer des ruptures de stock. Il cite l’exemple de l’un des plus grands magasins spécialisés en électronique du pays, Huaqiangbei, qui a du mal à suivre la demande.

PS5 stock selling-out in China!

At Huaqiangbei in Shenzhen (world's largest electronic market), it is now clear that sales are extraordinarily high, driven by Wukong.

I previously reported on this sales surge (https://t.co/nzzcKsPPdk), which also includes PC and components. pic.twitter.com/7Zq4RvEGfV

— Daniel Camilo (@DanielOlimac) August 23, 2024