Black Myth Wukong : L’impressionnant RPG sortira pendant l’été 2024

Officialisé très tôt dans son développement, Black Myth: Wukong est un projet qui a rapidement su nous taper dans l’œil. Il faut dire que l’action RPG est clairement destiné à la nouvelle génération et dès ses premières images de gameplay, il a su afficher des mécaniques fluides et très impressionnantes. Si l’on savait qu’il n’arriverait pas avant plusieurs années, cela se précise un peu plus avec une nouvelle vidéo publiée à l’occasion de la nouvelle année.

Une bonne année à attendre

Développé par le studio chinois Game Science, Black Myth: Wukong est un action RPG qui se base sur un classique de la littérature chinoise, La Pérégrination vers l’Ouest. On y suit Sun Wukong à travers son chemin initiatique, avec des mécaniques de combat au corps-à-corps et quelques magies pour venir à bout de boss particulièrement coriaces. On a déjà découvert de longues séquences de gameplay, notamment il y a quelques mois avec une impressionnante vidéo qui montrait de quoi était capable l’Unreal Engine 5.

Aujourd’hui, cette nouvelle vidéo ne nous montre aucune nouvelle séquence de jeu mais nous permet d’apprendre que le titre est maintenant prévu pour l’été 2024. Une période de sortie certes lointaine mais plus précise qu’auparavant. On peut tout de même profiter d’un chouette court-métrage qui célèbre l’année du lapin que l’on vous laisse découvrir.

Black Myth: Wukong est actuellement prévu sur PC et consoles, sans précision sur ces dernières. On imagine facilement qu’il sera exclusif à la nouvelle-génération, mais reste à voir s’il profitera d’une exclusivité (temporaire ?) ou non.