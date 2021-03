Black Legend a désormais une date de sortie fixée au 25 mars

Après avoir développé War Party, un jeu moyennement accueilli par la critique, le studio Warcave entreprend une production un peu plus ambitieuse mais reste dans le domaine du jeu de stratégie avec Black Legend. Ce RPG Tactique va nous plonger au XVIIIème siècle et s’apprête à sortir prochainement sur consoles et PC.

La brume aliénante vous attend

Profitant de l’occasion pour dévoiler une nouvelle bande-annonce, le studio nous donne rendez-vous le 25 mars pour la sortie de Black Legend sur à peu près toutes les plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S mais également Nintendo Switch, le tout, en version numérique.

Le titre est un RPG stratégique au tour par tour qui va nous demander de gérer un groupe de mercenaires, qui devra aussi bien combattre que maîtriser l’art de l’alchimie. Bien que classique au premier abord, le gameplay met en avant un système de combos grâce à l’alchimie. On pourra également personnaliser notre troupe avec plusieurs archétypes de mercenaires, avec armes, armures et accessoires et l’on nous promet une difficulté modulable, abordable pour les néophytes et sans répit pour les habitués.