Black Friday : La TV OLED LG OLED55C1 est affichée au prix de 999€

C’est sans doute l’une des meilleures offres pré-Black Friday. Les TV OLED sont les plus prisées du marché, et même si quelques-unes avait eu droit à des promotions, on a ici droit à l’une des meilleures soldes du moment. L’excellente TV OLED LG OLED55C1 est actuellement à son prix le plus bas à cette adresse, à savoir 999€ seulement.

Où trouver la TV OLED LG OLED55C1 au meilleur prix ?

Avec sa dalle 100Hz et ses quatre ports HDMI 2.1 (et donc idéale pour la PS5 et la Xbox Series X), sans compter son magnifique écran OLED de 139 cm, le modèle C1 de LG est l’un des meilleurs du marché actuellement, et l’un des plus convoité.

Il y a quelques jours, il avait déjà eu droit à une promotion sur les téléviseurs LG pour arriver au prix de 1 999€, ce qui était déjà une bonne affaire, mais il passe aujourd’hui à 999€ seulement, ce qui est un prix extrêmement intéressant pour ce modèle.

N’hésitez pas à consulter toutes les offres du Black Friday sur notre page dédiée afin de ne pas manquer les offres les plus intéressantes.