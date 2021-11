Black Friday : L’excellent It Takes Two est disponible à 19,99 € seulement

Le Black Friday, c’est souvent l’occasion de faire le plein de bons plans sur l’high-tech ainsi que sur le gaming, notamment avec de nombreux jeux en réduction. On vous liste d’ailleurs les meilleures offres de ce Black Friday dans un article récapitulatif, et l’un des bons plans les plus intéressants du moment concerne le très bon It Takes Two.

Où trouver It Takes Two au meilleur prix ?

It Takes Two est considéré comme étant l’un des meilleurs jeux sortis cette année, et surtout, il est vu comme étant l’un des meilleurs jeux jouables en coop de tous les temps. Il est aujourd’hui à son prix le plus bas, à moins – 50%, pour la somme de 19,99 € au lieu de 39,99 €.

Dans It Takes Two, on incarne un couple sur le point de se séparer, avec nos deux héros qui vont être transformés en poupées et qui vont vivre une aventure fantastique qui leur rappeler ce qui les lie. Jouable uniquement à deux, It Takes Two est parfait pour les soirées canapé et il peut aussi être apprécié à distance, puisque de la coop en ligne est présente. Et bonus, même si la seconde personne joue à distance, pas besoin d’acheter une deuxième copie du jeu, une seule suffira.

