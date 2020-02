Bioware confirme retravailler Anthem en profondeur

Et si Anthem renaissait de ses cendres à la manière d’un No Man’s Sky ou d’un Final Fantasy XIV ? Le site Kotaku avait déjà rapporté la nouvelle il y a quelques temps, mais aujourd’hui nous avons la confirmation de Bioware via le blog officiel du studio.

Un message d’espoir pour un titre qui a collectionné les couacs depuis sa sortie.

Anthem 2 : le retour ?

Pour plus d’informations sur le développement chaotique du jeu jusqu’à sa sortie et sa réception par les joueurs, nous vous conseillons notre dossier complet qui revient en détails sur le sujet. Malgré tout, Anthem avait quelques belles qualités comme son gameplay, Bioware possède toujours un certain savoir-faire que l’on a plaisir à découvrir dans un nouvel univers. Dans le cas ici présent, il s’agit plus d’un potentiel gâché, et celui-ci peut toujours se révéler avec du travail.

C’est en tout cas ce qu’annonce Casey Hudson (general manager) sur le blog en précisant que le studio va revoir de nombreux points notamment : « la boucle de gameplay avec des objectifs plus clairs, des défis motivants, le système de progression et de récompenses ».

Toutefois, le studio a bien évidemment besoin d’un peu plus de temps pour réaliser ce potentiel exploit. Le titre continuera de tourner dans son état actuel avec une rotations des events et des contenus déjà apparus précédemment. N’attendez donc pas de nouvelles choses avant un bon moment.