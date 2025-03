Bilan jeu vidéo 2024 : malgré la baisse, la France signe sa 2eme meilleure année historique

Une baisse historique, mais trompeuse

Selon les chiffres communiqués par le SELL, le marché français du jeu vidéo se porte bien malgré une baisse par rapport à 2023. Encore une fois, il apparaît que la période du COVID a créé une parenthèse ayant faussé de nombreuses données sur l’évolution du secteur. Cette situation « anormale » a d’ailleurs contribué à la vague de licenciements que l’on observe, conséquence d’investissements massifs opérés durant cette période singulière, alors que l’industrie a finalement repris une croissance « normale » après la pandémie.

Le marché français du jeu vidéo a atteint 5,7 milliards d’euros en 2024, soit une diminution de 5,8 % par rapport à l’année précédente. Malgré ce recul, 2024 signe la deuxième meilleure performance historique, surpassant largement les niveaux pré-COVID (avec un chiffre d’affaires supérieur de 14 % à celui de 2019).

Une dynamique contrastée entre les écosystèmes

L’analyse par écosystème met en évidence une flambée du PC Gaming, un ralentissement des consoles et une bonne santé du mobile :

Consoles : Le segment représente 45 % du marché global, pour un total de 2,55 milliards d’euros (en baisse de 18,9 %). Cette décroissance notable résulte d’un phénomène de “normalisation” après une année 2023 exceptionnelle, marquée par de grosses sorties et la fin des pénuries de consoles. Les ventes de machines chutent de 35 %, les jeux de 12 %, tandis que le dématérialisé reste relativement stable (-4 %).

: Le jeu sur PC retrouve la croissance avec un chiffre d’affaires de ( ), soutenu par les ventes de hardware (+12 %) et d’accessoires (+27 %). Mobile : Ce segment atteint un nouveau sommet à 1,6 milliard d’euros (+8,2 %). Le marché est principalement porté par les titres free-to-play avec achats intégrés, qui représentent 99 % des revenus du mobile.

Les profils et habitudes des joueurs français

En 2024, la France recense 38,3 millions de joueurs, soit 70 % de la population âgée de 10 ans et plus. Parmi eux, 54 % jouent régulièrement (au moins une fois par semaine), avec un temps de jeu moyen hebdomadaire de 7h17. L’âge moyen du joueur français s’établit à 39 ans, ce qui reflète le vieillissement et la maturité croissante du public.

Le smartphone reste l’appareil le plus utilisé (56 % des joueurs), à égalité ou juste devant le PC (54 %) et les consoles (54 %). En matière de parité, on se rapproche d’un quasi 50/50 : 54 % des joueurs réguliers sont des hommes, et 46 % sont des femmes. Si l’on considère l’ensemble des joueurs, l’écart se resserre encore (51 % d’hommes contre 49 % de femmes).

Le SELL souligne également la dimension sociale forte du jeu vidéo avez 59 % des joueurs jouant en multijoueur. De plus, 71 % des parents partagent au moins occasionnellement ce loisir avec leurs enfants, principalement pour créer une activité commune ou tout simplement pour s’amuser. La classification PEGI est connue de 93 % des parents, mais seulement 41 % d’entre eux utilisent effectivement les contrôles parentaux.

Concernant 2025, le SELL prévoit un retour de la croissance, notamment grâce à la sortie prochaine de Nintendo Switch 2 qui devrait cartonner dans l’hexagone, à l’image de la Switch qui reste le leader incontesté en France sur la durée. Une tendance qui devrait s’affiner la semaine prochaine avec un Nintendo Direct dédié à la nouvelle console.