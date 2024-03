Bend Studios (Days Gone) cherche à recruter quelqu’un d’expérimenté dans le jeu service AAA

La transition de Sony vers le jeu service ne se passe pas pour le mieux en ce moment, en dehors du miracle Helldivers 2 qui s’est transformé en une poule aux œufs d’or pour le constructeur. Beaucoup de projets allant dans la direction de ce modèle économique ont été annulés, mais le constructeur ne jette pas tout par-dessus bord pour autant, et se concentre maintenant sur moins de projets ayant une valeur plus sûre. Et puisqu’il faut être bien préparé pour bâtir les futures jeux service à succès de demain, certains de ses studios comme Bend Studios (Days Gone) recrutent des artistes qui ont de l’expérience dans le domaine.