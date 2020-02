Below fera son entrée sur PS4 avec un nouveau mode

Sorti fin décembre 2018, Below est un titre qui s’est fait longuement désirer. Il faut dire que le bougre avait été annoncé en 2013 avant de disparaître des radars pendant plusieurs années. Finalement, il est arrivé sur PC et Xbox One et s’est révélé être un roguelike plutôt sympathique. Désormais, c’est la PlayStation 4 qui est en ligne de mire.

Avec l’arrivée d’un nouveau mode

Le studio Capybara Games annonce un portage de son titre sur la console de Sony. Le tout arrivera via le PlayStation Store au cours du printemps prochain et proposera la même aventure qu’en 2018. Enfin, presque, puisqu’un nouveau mode « Explore » fera également son apparition apportant son petit lot de nouveautés.

Aussi prévu via une mise à jour gratuite sur PC et Xbox One, ce mode permettra de rendre le jeu bien plus accessible. Cela réduira les mécaniques de survie vu qu’il n’y aura plus de mention de faim ou de soif et les pièges et dommages ne tueront plus instantanément, laissant place à des saignements sur la longueur. On notera aussi l’arrivée de points de contrôle permanents, ce qui facilitera très clairement la progression.

Un mode optionnel bien sûr et qui enlèvera totalement l’étiquette rogue-like à l’aventure, surtout, avec la présence des checkpoints qui permettront de reprendre la partie après un échec. Bien sûr, le mode Survive original sera toujours présent.