Below sortira sur PlayStation 4 le 7 avril prochain

Après avoir boudé la console de Sony, Below fait enfin son arrivée sur PlayStation 4. Le rogue-like survivaliste arrive avec son nouveau mode « Explore » qui offre une difficulté amoindrie et qui oriente davantage le joueur vers l’exploration.

Une mise à jour sur Xbox One et PC disponible le même jour

En effet, les mécaniques de jeu liées à la survie telles que la faim ou la soif ne seront plus présentes, tandis que les dommages reçus seront réduits. Ce mode beaucoup moins punitif plaira aux joueurs souhaitant progresser et profiter du jeu dans son ensemble.

Le mode exploration sera disponible dès sa sortie sur PS4, et un patch sera délivré le jour même sur Xbox One et PC. Cette mise à jour a été pensée pour tous les joueurs qui étaient attirés par le concept du jeu, mais qui n’ont jamais pu progresser à cause de la difficulté.

La difficulté initiale du jeu sera disponible sous un mode baptisé « survie », faisant clairement la distinction entre les deux modes de jeu. Idéal pour ceux qui aiment le défi, ou ceux qui souhaitent refaire une nouvelle partie avec plus de piquant.