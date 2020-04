Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu Below. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Qu’advienne la nuit

Une résidence dans les ténèbres

Une résidence dans les ténèbres Démarrer

Un vagabond est mort, un autre est arrivé

Un vagabond est mort, un autre est arrivé Première lumière

Première lumière récupérée

Première lumière récupérée Dernière lumière

Dernière lumière récupérée

Dernière lumière récupérée Dans La Poche

La Poche découverte

La Poche découverte Nuit noire

Sarcophage débloqué

Sarcophage débloqué Départ

L’autre rive découverte

L’autre rive découverte Lumière guide

Lampe trouvée

Lampe trouvée 1 bit

Premier bit de lumière récupéré

Premier bit de lumière récupéré Bonjour, ténèbres

The Dark libéré

The Dark libéré Perdu & trouvé

Lampe perdue récupérée

Lampe perdue récupérée Pause

Une grande respiration

