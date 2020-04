Le nouveau morceau FitBeat disponible sur Beat Saber

Apprécié grâce à l’ajout régulier de contenu comme par exemple l’ajout de Toss a coin to your Witcher en début d’année, Beat Saber accueille un nouveau titre qui saura vous garder en forme pendant le confinement.

Faire du fitness en rythme et chez soi

Décrite comme une chanson fitness, celle-ci aura le mérite de faire transpirer un peu les adeptes du jeu. Une option en plus pour pouvoir faire de l’exercice chez soi avec comme autre exemple Ring Fit Adventure qui rencontre, malgré lui, un grand succès dans beaucoup de pays en ce moment.

FitBeat est disponible gratuitement pour tous les détenteurs du jeu Beat Saber sur PS4 et PC et sera jouable dans les modes de jeu « One Saber » et 360/90 degrés.