Bayonetta 3 : 7 minutes de gameplay consacrées uniquement à Viola

Bayonetta 3 verra le retour le de notre sorcière préférée après des années d’attente, mais pour célébrer ce troisième épisode, Platinum Games a décidé que notre héroïne ne serait pas la seule au centre de toutes les attentions. Viola sera le second personnage jouable de cet opus, et de ce que l’on a pu en voir dans les différents trailers, sa personnalité et son gameplay promettent d’être bien différents de ceux de Bayonetta. On en découvre aujourd’hui un nouvel aperçu.

Viola vole la vedette

Etant donné que Bayonetta 3 fait la couverture du dernier numéro de Game Informer, le site a pu mettre la main sur pas mal d’exclusivités, à commencer par une longue vidéo de gameplay qui met en avant l’apprentie sorcière.

Pendant plus de 7 minutes, il est possible d’avoir une meilleure idée des capacités de Viola, qui possède d’autres armes que Bayonetta. Elle ne semble pas avoir autant de variétés d’approche que notre héroïne, mais elle sera tout de même très puissante et pourra compter sur son gros chat démoniaque pour faire quelques dégâts. On peut aussi voir qu’elle est plus directe, voire plus brutale que Bayonetta, et comptera moins sur l’esquive.

Plus que quelques jours à patienter avant de découvrir cela dans Bayonetta 3, qui sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès le 28 octobre.