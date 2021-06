Battlefield 6 : Le prochain épisode sera révélé le 9 juin

L’impatience commentait à monter chez celles et ceux qui attendent le prochain Battlefield, surtout avec les nombreux leaks qui envahissaient les réseaux sociaux ces derniers jours. Comme promis, Electronic Arts révélera bien son jeu dans le courant du mois de juin, et il n’y aura même pas besoin d’attendre l’E3 2021.

Une présentation à ne pas manquer

Comme on l’apprend sur Twitter, le prochain épisode de Battlefield sera présenté le 9 juin à 16 heures. On en sait pas plus sur le moment, si ce n’est que l’on devrait logiquement apprendre le nom de cet opus, tout en espérant voir du gameplay.

On suppose que le jeu en gardera sous le coud pour mieux se présenter lors de l’EA Play Live prévu pour le 22 juillet prochain. D’ici là, espérons en apprendre déjà beaucoup lors de cette présentation, et peut-être même durant l’E3 2021.