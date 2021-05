Battlefield 6 sera visiblement annoncé dans le courant du mois de juin

On sait que l’on se rapproche de l’officialisation du prochain Battlefield, puisque des images en provenance de trailers ont récemment fuité. EA garde encore un peu le mystère, mais nous donne enfin rendez-vous pour en apprendre plus, comme on peut le voir dans le dernier tweet du compte officiel de Battlefield.

Encore un peu de patience

Words that rhyme with Soon: June

Boom — Battlefield (@Battlefield) May 10, 2021

En jouant avec les rimes, ce tweet nous apprend donc que le prochain Battlefield va bien être révélé en juin prochain. A moins que EA préfère le Summer Game Fest pour annoncer cela durant le mois, on se doute que le jeu devrait faire une apparition lors de l’E3 2021 du 12 au 15 juin.

On devrait logiquement avoir droit à un premier trailer, peut-être celui qui avait fuité, ce qui permettra de confirmer ou non les leaks autour du jeu. Le rendez-vous est pris.